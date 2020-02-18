"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?

Нам известны имена всех участников этой истории, однако мы не будем их сейчас называть: рассмотрение дела по существу еще не началось, неизвестно будет ли оно рассматриваться в открытом режиме, а кроме того, на кону дальнейшая жизнь двух людей: жертвы, которой сегодня 18 лет, и обвиняемой, которая тоже молода. Однако дадим слово потерпевшей, которая рассказывает достаточно типичную историю подростка, идущего на поводу у своих эмоций и чувств, которыми при желании можно весьма успешно манипулировать.

Подозрения и реальность

По словам потерпевшей, с учительницей она познакомилась четыре года назад: «Она не преподавала у меня, но я хотела сдавать экзамен по ее предмету и поэтому искала репетитора. Где-то в июле 2016 года обратилась к ней, так и начались наши встречи».

Девушка рассказывает, что теперь, задним умом она понимает, что учительница очень быстро получила над ней огромную власть: «Она фактически руководила всей моей жизнью. Могла по восемь часов общаться со мной в месенджере, говорила разные приятные слова, постоянно хвалила. Конечно, я очень быстро к ней привязалась».

Первый физический контакт произошел через месяц: «Наши занятия начались еще до начала учебного года. Где-то в середине августа у нас был урок в классе, мы были вдвоем, и в какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала». Что чувствовал в тот момент подросток? «Я не поняла, что произошло, это было шоком. Но общаться мы стали еще больше. А через какое-то время она пригласила меня к себе домой. Я ничего не заподозрила, думала, что тот поцелуй был случайностью, пошла к ней и… там все произошло в первый раз», - говорит потерпевшая.

Пока эта история развивалась, развивался и конфликт девушки с матерью: «Мы ругались, я убегала. Мама считала, что учительница состоит в какой-то секте и пытается меня туда заманить. Мама пыталась водить меня по психологам, но о нашей связи с учительницей я им ничего не рассказала. Тогда мама сказала, что пойдет в школу разбираться. Я рассказала обо всем учительнице, а она попросила меня сразу написать заявление, что она меня ни к чему не принуждала. Мама пыталась посадить меня под замок, но я убежала. Полиция искала меня по всему городу. А когда поймали и привели в школу, туда же вызвали и маму».

Именно тогда во время разговоров с психологами девушка и призналась в происходящем и показала интимную переписку с учительницей. Естественно, было возбуждено уголовное дело, следствие по которому длилось почти четыре года.