Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Мужчина и раньше уходил из дома призрения таким образом, но всегда возвращался самостоятельно или с помощью бдительных сограждан. Валерий может голосовать на дороге или попросить помощи, чтобы добраться в Нарву.

Полицейские искали Валерия в окрестностях Палдиски, но пока нет информации о том, куда мужчина мог направиться. У Валерия нет мобильного телефона.

Пропавший Валерий. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Его рост 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, темные сапоги, вязаная шапка, при нем был пакет.