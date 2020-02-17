Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Валерия, который 13 февраля ушел из дома призрения в Палдиски и до сих пор не вернулся.
Мужчина и раньше уходил из дома призрения таким образом, но всегда возвращался самостоятельно или с помощью бдительных сограждан. Валерий может голосовать на дороге или попросить помощи, чтобы добраться в Нарву.
Полицейские искали Валерия в окрестностях Палдиски, но пока нет информации о том, куда мужчина мог направиться. У Валерия нет мобильного телефона.
Его рост 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, темные сапоги, вязаная шапка, при нем был пакет.
Просим всех, кто видел Валерия после 13 февраля, позвонить по номеру 112.