Пн, 17.02.2020
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Полиция ищет пропавшего в Палдиски 77-летнего Валерия

Пропавший Валерий.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Валерия, который 13 февраля ушел из дома призрения в Палдиски и до сих пор не вернулся.

 Мужчина и раньше уходил из дома призрения таким образом, но всегда возвращался самостоятельно или с помощью бдительных сограждан. Валерий может голосовать на дороге или попросить помощи, чтобы добраться в Нарву. 

Полицейские искали Валерия в окрестностях Палдиски, но пока нет информации о том, куда мужчина мог направиться. У Валерия нет мобильного телефона.

Пропавший Валерий.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Его рост 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, темные сапоги, вязаная шапка, при нем был пакет.

Просим всех, кто видел Валерия после 13 февраля, позвонить по номеру 112.

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