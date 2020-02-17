Министр Кийк отметил выдающихся деятелей в сфере здоровья

Министр социальных дел Танель Кийк отметил сегодня в Кадриоргском художественном музее выдающихся деятелей в сфере здоровья из разных уголков Эстонии, которые отличились своей деятельностью в прошлом году. Государственное признание призвано отметить тех, кто внес свой вклад в поддержку здоровья народонаселения.
«Многие люди ежедневно вносят свой вклад в укрепление здоровья людей как на работе, так и на добровольной основе. На здоровье влияют наши гены, ежедневный выбор и окружающая среда. При этом ключевую роль в формировании среды, которая способствует укреплению здоровья, осведомленности людей, а также в принятии решений играют местные самоуправления, работодатели, учебные заведения, а также некоммерческие организации. Именно поэтому мы отмечаем выдающихся деятелей в сфере здоровья, чтобы мы замечали роль местных людей и организаций и их деятельность, и подавали пример другим», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Лауреаты этого года:
Хийумаа – НКО «Источник радости», основатели Хийумааской школы для родителей
Ида-Вирумаа – НКО «Спортивный клуб Мотус», организаторы мероприятий, связанных со здоровьем в Ида-Вирумаа
Йыгевамаа – Кристиан Ваарпуу, инструктор отряда «Молодые орлы», член собрания волости Йыгевамаа, заместитель председателя собрания и председатель комиссии по вопросам образования и молодежной работы
Ярвамаа – Айн Тюрнер, организатор вечерних велосипедных заездов в Пайде
Ляэнемаа – Хеле Леэк-Амбур, лектор Хаапсалуского колледжа Таллиннского университета и директор Ныммеской школы по интересам
Ляэне-Вирумаа – Майдо Нылвак, старейшина волости Раквере и председатель совета по безопасности Ляэне-Вирумаа
Пылвамаа – Реэт Кюлаотс, учитель, координатор сети школ в Пылвамаа, которые продвигают здоровый образ жизни
Пярнумаа – Спортивный клуб Пярну, организаторы активных мероприятий в Пярнумаа
Рапламаа – Юлле Лааснер, специалист здоровья народонаселения и безопасности Союза местных самоуправлений
Сааремаа – Курессаареская больница
Тартумаа – Таави Сийлбек, ведущий специалист Спасательного департамента
Валгамаа – Кай Кууспалу, эксперт Департамента шоссейных дорог
Вильяндимаа – конференция душевного здоровья «Знаки здоровья – осознанный путь к себе»
Вырумаа – Гимназия Антсла
Харьюмаа – Калле Каськ, парамедик Центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы
Министерство социальных дел также наградило давних деятелей в сфере здоровья, которые заканчивают свою деятельность – это деятели из Ида-Вирумаа Эха Самра и Хеле Леэк-Амбур из Ляэнемаа.
Министерство социальных дел отмечает деятелей в сфере здоровья с 2012 года. Представители местных самоуправлений, союзы местных самоуправлений и уездные центры развития могли номинировать как всех достойных людей, так и организации, которые вносят вклад в развитие здоровья благодаря своей повседневной работы, на проектной основе или добровольно.