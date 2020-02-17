Министр Кийк отметил выдающихся деятелей в сфере здоровья

«Многие люди ежедневно вносят свой вклад в укрепление здоровья людей как на работе, так и на добровольной основе. На здоровье влияют наши гены, ежедневный выбор и окружающая среда. При этом ключевую роль в формировании среды, которая способствует укреплению здоровья, осведомленности людей, а также в принятии решений играют местные самоуправления, работодатели, учебные заведения, а также некоммерческие организации. Именно поэтому мы отмечаем выдающихся деятелей в сфере здоровья, чтобы мы замечали роль местных людей и организаций и их деятельность, и подавали пример другим», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.