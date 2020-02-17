Кейт Пентус-Розиманнус: нашей внешней политике нужен «метод Эстонии»

Каким же должент быть «метод Эстонии», чтобы наша страна могла выделяться из категории так называемых маленьких государств? Какие решения мы должны предложить Европейскому Союзу? Что мы думаем по поводу грандиозной китайской стратегии «Один пояс, один путь», которая уже давно является не только масштабным железнодорожным проектом, но и отстаивает распространение китайского интернета и китайской валюты?

Уже предвкушаю скептические реплики в стиле: «Но нельзя же Эстонию сравнивать с Францией» или «Мы же должны понимать: мы очень маленькие» и т.д. Всё так, друзья, только вот Европейскую Комиссию пять лет возглавлял политик из Люксембурга. На всякий случай скажу: Люксембург существенно меньше Эстонии. Или генсеком НАТО до 2014 года был уроженец Дании, который передал свои полномочия норвежцу. Комплекс маленькой страны у нас прежде всего в головах.

Давайте посмотрим, что происходит в мире. Евросоюз лишился одного из основных своих членов. Китай откровенно распространяет своё влияние в Африке и пытается то же самое предпринять и в Европе. Сулеймани убит в Иране. Начавшиеся в июне массовые протесты в Гонконге переросли в целые движения. На территории Украины продолжается война. В России прошли невиданные до сих пор протесты.

Дождевые леса Амазонки, Австралия были охвачены огнём. Миллионы людей из 150 стран мира вышли на улицы с призывом реагировать на климатические изменения на планете Земля.

Тревожное время. Тревога стала нормой.

Как мы должны реагировать? Что мы можем сделать? Думаю, нам, самое главное, следует и дальше сдерживать Россию, укреплять Европу и держать рядом Америку.

Интресно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран-членов Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки?

Где та дверь, которая откроет разом рынок для 27 стран? Нет такой. Почему же мы должны сидеть тихо и ждать, что кто-то другой выступит со своими предложениями по поводу будущего Европы? Эстония, благодаря отличной работе своих дипломатов, сейчас является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Вместо того, чтобы это использовать, руководители нашего государства придерживаются так называемой тактики агрессивного молчания.

У Европы есть одна область, в которой она может стать лидером. Это сопротивление климатическим изменениям. И это не абстракция. Это реальные рабочие места, технологии, наука, инновации, другой образ жизни. Если Европа хочет быть в вопросах окружающей среды номер 1 в мире, почему бы Эстонии не поставить себе цель быть в данных вопросах номер 1 в

Европе? Это нереально? А 25 лет назад в вопросах инфотехнологии и э-государства наметить себе цель быть номер 1 в Европе – это было реально?