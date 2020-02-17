Контрольные закупки полиции подтверждают: несовершеннолетние без проблем покупают алкоголь и сигареты

Статистика довольно сурова: в 2019 году полиция совершила в Эстонии 119 контрольных закупок , из которых в 83 случаях покупка была успешной, и несовершеннолетний получал бутылку пива или водки. Большинство нарушений имело место в Харьюмаа и Таллинне. Что интересно, за ошибкой не последовало никакого наказания.

Глава отдела правопорядка и криминальной политики Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сказал, что если полицейские проверки показывают, что магазин продал алкоголь или табак несовершеннолетнему, обычно за этим следует обучение, информационный день или круглый стол, где разбирают ошибки и объясняют, что так делать нельзя.

Если обучение не достигает цели, полиция может сделать магазину предписание. Если и это не сработает, и магазин продолжает продавать молодежи спиртное, его могут ожидать штраф в размере почти 10 000 евро и потеря права продавать алкоголь. «В Европе есть страны, в которых компания немедленно лишается лицензии на продажу алкоголя, когда алкоголь продается несовершеннолетним», - привел пример Коммусаар.

Ни полиция, ни Министерство внутренних дел не пожелали назвать конкретные сети или магазины, которые нарушили закон. «Проблемы есть с учреждениями, которые продают все виды алкоголя, особенно с теми, где часто меняется персонал», - кратко сказал Коммусаар.

Канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна добавил, что крупные сети супермаркетов сами многое делают для того, чтобы алкоголь и табачные изделия были недоступны для несовершеннолетних. Например, Rimi и Coop осуществляют контрольные покупки в своих магазинах. Maxima берет от работников расписку о том, что они знают о запрете на продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

Исходя из оценок различных префектур, Лугна сказал, что, как правило, продавцы знают о запрете на продажу алкоголя несовершеннолетним. «Ошибки оправдывают тем, что они рассеянностью, быстрым темпом рабоые и иногда - желани ем избежать конфликтов с клиентом», - отметил Лугна.

Он сказал, что в основном проблемы для полиции представляют небольшие магазины, временные киоски, бары и заведения досуга, где часто меняется рабочая сила, из-за чего продавцы не всегда оказываются в состоянии пройти соответствующее обучение.

«Молодым продавцам не хватает опыта, что может затруднить разрешение конфликтных ситуаций. Крупные сетевые магазины имеют больший социальный контроль, а продавцы более осведомлены. Кроме того, там проводятся систематические обучения», - отметил канцлер.

Система контрольных закупок вступила в силу в начале 2018 года. Контрольные закупки могут использоваться для эффективного мониторинга продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также для доказательства того, что такая продажа происходит.