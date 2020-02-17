Мужчина, напавший на полицейского в вытрезвителе, может провести в тюрьме пять лет

В вытрезвителе полицейского участка на улице Пикк 32-летний мужчина ударил 25-летнего патрульного полицейского, выполнявшего свои обязанности. Полиция задержала ударившего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело на основании статьи, предусматривающей насилие в отношения представителя власти. Согласно Пенитенциарному кодексу, за это деяние могут назначить до пяти лет тюремного заключения.