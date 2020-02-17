Министр обороны Финляндии хочет военного призыва для женщин

В Финляндии все больше популярности набирает идея об обязательном военном призыве для женщин, пишет Yle.
Сейчас каждый третий молодой человек не проходит военную службу. Некоторые вообще не служат, остальные по той или иной причине прерывают службу. На данный момент женщины могут добровольно служить в армии, но они не участвуют в призыве.
Министр обороны Антти Кайкконен готов рассмотреть вариант женской службы.
"Следует проанализировать вопрос. В ходе призыва можно было бы рассказать о возможностях, которые служба в армии предлагает. Заодно можно было бы проверить, все ли в порядке у молодых людей и при необходимости посоветовать, куда можно обратиться за помощью", - заявил Кайкконен.
Парламентская рабочая группа с участием всех партий скоро приступит к подготовке реформы оборонительных сил. Кайкконен надеется, что рабочая группа обсудит вопрос о введении призыва для женщин.
Также Союз резервистов поддерживает предложение. Второй председатель союза Терхи Хакола отмечает, что в Финляндии много женщин, которые могли бы стать отличными солдатами. Однако, они не обязательно должны сосредоточиваться на тех же областях, что и мужчины. Особенности ведения военных действий в современном мире подразумевают новые навыки.
"У многих женщин есть знания в области кибербезопасности", - уверен министр обороны.
В случае необходимости Финляндия может активизировать 280 000 военнослужащих, из которых более 56% – резервисты.
Военную службу ежегодно проходит 20 000 человек, среди них около тысячи женщин.