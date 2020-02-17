Пн, 17.02.2020
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  • На российско-эстонской границе поймали женщину с драгоценностями на миллион

На российско-эстонской границе поймали женщину с драгоценностями на миллион

Ювелирные украшения. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

На границе с Эстонией таможенники поймали гражданку России, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию ювелирных украшений на 1,3 млн рублей (18,9 тысяч евро).

Гражданка России ехала на пассажирском рейсовом автобусе по маршруту «Рига – Санкт-Петербург». На таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе сотрудники обнаружили у нее 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов. 

Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью  1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).

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