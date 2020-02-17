На российско-эстонской границе поймали женщину с драгоценностями на миллион

На границе с Эстонией таможенники поймали гражданку России, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию ювелирных украшений на 1,3 млн рублей (18,9 тысяч евро).
Гражданка России ехала на пассажирском рейсовом автобусе по маршруту «Рига – Санкт-Петербург». На таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе сотрудники обнаружили у нее 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов.
Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).