На российско-эстонской границе поймали женщину с драгоценностями на миллион

Гражданка России ехала на пассажирском рейсовом автобусе по маршруту «Рига – Санкт-Петербург». На таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе сотрудники обнаружили у нее 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов.