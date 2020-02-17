«Это безответственно»: посольство Китая критикует отчет эстонского департамента

Посольство Китая в Эстонии критикует на своем сайте недавний отчет эстонского Департамента внешней разведки, в котором говорится в числе прочего об исходящих от Китая опасностях, пишет Postimees.
В опубликованном 14 февраля посте отмечается, что в посольстве Китая с удивлением прочли ежегодный отчет эстонского Департамента внешней разведки. В посольстве сочли, что касающаяся Китая часть производит впечатление неосведомленности и носит отпечаток мышления времен холодной войны.
«Несмотря на дальнейшие отношения между Китаем и Эстонией, изображения Китая как опасной страны построено на необоснованных историях, искаженных фактах и злонамеренных нападках. Это не профессионально и безответственно», - сообщает посольство Китая.
Посольство Китая также требует от Департамента внешней разведки «исправить ложные утверждения, опираясь на факты, чтобы не было негативного эффекта».