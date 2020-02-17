Пн, 17.02.2020
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  • «Это безответственно»: посольство Китая критикует отчет эстонского департамента
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«Это безответственно»: посольство Китая критикует отчет эстонского департамента

Флаг КНР

ФОТО: Reuters / Scanpix

Посольство Китая в Эстонии критикует на своем сайте недавний отчет эстонского Департамента внешней разведки, в котором говорится в числе прочего об исходящих от Китая опасностях, пишет Postimees.

В опубликованном 14 февраля посте отмечается, что в посольстве Китая с удивлением прочли ежегодный отчет эстонского Департамента внешней разведки. В посольстве сочли, что касающаяся Китая часть производит впечатление неосведомленности и носит отпечаток мышления времен холодной войны.

«Несмотря на дальнейшие отношения между Китаем и Эстонией, изображения Китая как опасной страны построено на необоснованных историях, искаженных фактах и злонамеренных нападках. Это не профессионально и безответственно», - сообщает посольство Китая.

Посольство Китая также требует от Департамента внешней разведки «исправить ложные утверждения, опираясь на факты, чтобы не было негативного эффекта».

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