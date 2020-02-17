Пн, 17.02.2020
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  • В Таллинне осталось около 200 учителей, не владеющих эстонским языком на уровне B2

В Таллинне осталось около 200 учителей, не владеющих эстонским языком на уровне B2

Экзамен по эстонскому языку в школе

ФОТО: Mihkel Maripuu

Если в 2018 году в Таллинне 240 учителей общеобразовательных школ и детских садов не владели эстонским языком на требуемом законом уровне В2, то к февралю этого года их число снизилось до 204, пишет Rus.ERR.

Соответствующие данные в ответ на запрос депутата Таллиннского горсобрания Марта Луйка привел вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.

Он заверил, что власти Таллинна по-прежнему организовывают для педагогов бесплатные языковые курсы.

"В 2018 году в таких курсах участвовал 91 учитель, в 2019 году - 92 учителя", - отметил вице-мэр.

"В бюджете этого года также есть деньги, чтобы учителя могли продолжить или начать учебу. Я надеюсь, что к концу года число не владеющих эстонским языком педагогов станет еще меньше", - уточнил Белобровцев ERR.

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