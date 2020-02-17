В Таллинне осталось около 200 учителей, не владеющих эстонским языком на уровне B2

"В 2018 году в таких курсах участвовал 91 учитель, в 2019 году - 92 учителя", - отметил вице-мэр.

"В бюджете этого года также есть деньги, чтобы учителя могли продолжить или начать учебу. Я надеюсь, что к концу года число не владеющих эстонским языком педагогов станет еще меньше", - уточнил Белобровцев ERR.