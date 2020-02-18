Приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу вступил в силу: он проведет в тюрьме 18 лет

В поданной в Госсуд кассационной жалобе адвокат Эйнрооса просил отменить как обвинительный приговор, так и назначенное его подзащитному окружным судом наказание в виде 18 лет лишения свободы, настаивая на том, чтобы суд второй инстанции пересмотрел уголовное дело в другом судейском составе.

Суд первой инстанции в июне 2019 года приговорил Эйнрооса к 20 годам лишения свободы, а окружной суд в октябре 2019-го решил, что водитель с битой проведет в тюрьме на два года меньше.

45-летний Эйнроос обвинен в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве.