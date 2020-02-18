Yandex.Taxi заподозрили в нарушении закона: компания опровергает все обвинения

Согласно Закону об общественном транспорте, услуга такси является регулируемым видом транспортных перевозок, заниматься которым можно лишь при наличии лицензии, которой у компании Yandex по сей день нет.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сообщила, что, например, действующие в Эстонии платформы Bolt и Uber работают по лицензии, выданной предприятиям Bolt Services EE и Uued Teenused. По поводу Yandex у нас отсутствует информация.

Если судить по ответу представителя Yandex.Taxi, у МуПо и не могло быть подобной информации, так как а из-за отсутствия у фирмы собственного юридического лица в Эстонии Yandex также не платит ни цента местных налогов.

В своем ответе представитель компании отметил, что она предлагает услугу информационного общества, которая оказывается зарегистрированным в Нидерландах предприятием Yandex.Taxi BV.

"Наши партнеры обязаны соблюдать все законы и платить налоги", - заявили в Yandex, попытавшись снять с себя всю ответственность.

В то же время, по мнению Министерства экономики и коммуникаций, такая ситуация противоречит эстонскому законодательству. "Спор о том, является ли, к примеру, Yandex поставщиком услуги информационного общества или транспортной услуги, был разрешен в Европейском суде по делу Uber, когда суд признал Uber поставщиком транспортной услуги. Это значит, что и в случае с Yandex речь идет о транспортной услуге. Поскольку таксоизвоз является регулируемой Законом об общественном транспорте транспортной услугой, к заказываемым через приложение такси применяются такие же требования", - сказал советник Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ.

Вчера Postimees опубликовал свежий список, насчитывающий на данный момент 160 регистрационных номеров, список автомобилей, у которых, как доказано, отсутствует необходимая для предоставления услуг таксоизвоза карточка транспортного средства, но которые, тем не менее, доступны к заказу через посредников Bolt и Yandex.Taxi. Министерство экономики и коммуникаций подтверждает, что, в соответствии с Законом об общественном транспорте, перевозка пассажиров без карточки водителя запрещена и что как водители, так и владельцы посреднического приложения должны быть наказаны за нарушение. Однако местные власти признают, что проверить такси, работающие через приложения, и наказать их крайне сложно.

В Законе об общественном транспорте четко сказано, что у поставщика услуги должна быть лицензия. Это значит, что для осуществления услуги таксоизвоза в Эстонии у компании Yandex.Taxi тоже должна быть лицензия, но ее у предприятия нет, поэтому фирма действует в стране с нарушением закона.

По словам Аллвеэ, организатор услуги таксоизвоза указан в законе не просто так. "Это необходимо для того, чтобы был кто-то, кто не только предлагает услугу, но и следит за тем, чтобы она не противоречила закону", - сказал он.