Yandex.Taxi заподозрили в нарушении закона: компания отвергает все обвинения

Эстонские ведомства установили, что компания Yandex.Taxi, предлагающая в Эстонии с мая 2018 года услугу заказа такси через мобильное приложение, работает в стране с нарушением закона, поскольку у предприятия отсутствуют необходимые для деятельности документы, пишет Postimees.
Согласно Закону об общественном транспорте, услуга такси является регулируемым видом транспортных перевозок, заниматься которым можно лишь при наличии лицензии, которой у компании Yandex по сей день нет.
Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сообщила, что, например, действующие в Эстонии платформы Bolt и Uber работают по лицензии, выданной предприятиям Bolt Services EE и Uued Teenused. По поводу Yandex у нас отсутствует информация.
Если судить по ответу представителя Yandex.Taxi, у МуПо и не могло быть подобной информации, так как а из-за отсутствия у фирмы собственного юридического лица в Эстонии Yandex также не платит ни цента местных налогов.
В своем ответе представитель компании отметил, что она предлагает услугу информационного общества, которая оказывается зарегистрированным в Нидерландах предприятием Yandex.Taxi BV.
"Наши партнеры обязаны соблюдать все законы и платить налоги", - заявили в Yandex, попытавшись снять с себя всю ответственность.
В то же время, по мнению Министерства экономики и коммуникаций, такая ситуация противоречит эстонскому законодательству. "Спор о том, является ли, к примеру, Yandex поставщиком услуги информационного общества или транспортной услуги, был разрешен в Европейском суде по делу Uber, когда суд признал Uber поставщиком транспортной услуги. Это значит, что и в случае с Yandex речь идет о транспортной услуге. Поскольку таксоизвоз является регулируемой Законом об общественном транспорте транспортной услугой, к заказываемым через приложение такси применяются такие же требования", - сказал советник Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ.
Вчера Postimees опубликовал насчитывающий на данный момент 160 регистрационных номеров список автомобилей, у которых, как доказано, отсутствует необходимая для предоставления услуг таксоизвоза карточка транспортного средства, но которые, тем не менее, доступны к заказу через посредников Bolt и Yandex.Taxi.
Министерство экономики и коммуникаций подтверждает, что, в соответствии с Законом об общественном транспорте, перевозка пассажиров без карточки водителя запрещена и что как водители, так и владельцы посреднического приложения должны быть наказаны за нарушение. Однако местные власти признают, что проверить такси, работающие через приложения, и наказать их крайне сложно.
В Законе об общественном транспорте ясно сказано, что у поставщика услуги должна быть лицензия. Это значит, что для осуществления услуги таксоизвоза в Эстонии у компании Yandex.Taxi тоже должна быть лицензия, но ее у предприятия нет, поэтому фирма действует в стране с нарушением закона.
По словам Аллвеэ, организатор услуги таксоизвоза указан в законе не просто так. "Это необходимо для того, чтобы был кто-то, кто не только предлагает услугу, но и следит за тем, чтобы она не противоречила закону", - сказал он.
Если заглянуть в Регистр экономической деятельности, то компанию Yandex там действительно не найти. Как оказалось, согласно данным Коммерческого регистра, под торговой маркой Yandex работают фирмы Takso Äpp OÜ и Taxitime OÜ. Также этим товарным знаком пользуется фирма Frey Veod OÜ, которая имеет лицензию, а также восемь послужных карточек. Но никто из них не связан с Yandex как с предприятием.
Также выяснилось, что Yandex.Taxi нарушает закон при информировании клиентов. Если закон предполагает, что клиент должен видеть в приложении имя и фамилию водителя, а также данные послужной карты, то в приложении Yandex пассажир не имеет доступа к этим данным во время поездки. Поэтому возможно ситуация, когда услугу осуществляют по чужой учетной записи.
Не так давно в КаПо заявили, что собранная приложением Yandex.Taxi информация поступает на российские серверы. "В России, на серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро полиции безопасности.
Yandex.Taxi: мы соблюдаем требования местного законодательства в каждой стране, где доступен сервис
Как заверили в Yandex.Taxi, предприятие соблюдает требования местного законодательства в каждой стране, где доступен сервис. "Перед запуском на рынке мы всегда тщательно изучаем законы и вносим изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо", - говорится в пресс-сообщении.
"Что касается Эстонии, то отметим в первую очередь, что в соответствии с Законом об услугах информационного общества и Директивой об электронной коммерции 2000/31/EU. Yandex.Taxi - это сервис информационного общества, который отвечает за разработку программного обеспечения и предоставление услуг информационного общества, - заявили в пресс-службе компании. - В отличие от некоторых других игроков на эстонском рынке, мы не работаем с водителями напрямую и работаем только с партнерами - местными транспортными компаниями, которые предоставляют транспортные услуги на основании лицензии. Являясь сервисом информационного общества, в соответствии с законодательством, Yandex.Taxi не обязан иметь локальное юридическое лицо, специальная лицензия также не требуется".
В Yandex.Taxi упомянули, что согласно Закону об общественном транспорте их наши партнеры, предоставляющие транспортные услуги в Эстонии, должны быть зарегистрированы на территории страны и иметь специальные разрешения. "Они выполняют эти требованиям и обязаны соблюдать другие правила в рамках местного законодательства", - говорят в компании.
"Сервис Yandex.Taxi предоставляет пользователям всю необходимую информацию, включая имя и фамилию водителя, его фото и номер транспортной карты - как и требует закон. Данная информация доступна в приложении до и во время любой поездки, заказанной через Yandex.Taxi в стране" - заявили в компании, а также приложили к письму скриншот приложения.
В пресс-сообщении отмечается, что налоги уплачиваются согласно действующему законодательству ЕС. "
Yandex.Taxi предоставляет партнерам услуги информационного общества удаленно, давая им доступ к платформе по договору SaaS. Сервис, предоставляющий такие услуги, платит налоги в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации, т.е. в Нидерландах, где зарегистрировано Yandex.Taxi B.V., согласно Конвенции между Эстонской Республикой и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Наши местные партнеры, в свою очередь, несут полную ответственность за уплату своих налогов за транспортные услуги (включая, помимо прочего, корпоративные налоги, налоги на доходы физических лиц, социальные отчисления) в соответствии с налоговым законодательством Эстонии", - сообщили в компании.
В компании также напомнили, что Yandex.Taxi B.V. обрабатывает данные пользователей ЕС в соответствии с правилами ЕС, в частности GDPR. "Таким образом, мы соблюдаем все нормы европейского законодательства и применяем не только технические средства для безопасной обработки персональных данных, но и другие меры защиты, предусмотренные Европейской комиссией и Европейским советом по защите данных", - говорится в пресс-сообщении.