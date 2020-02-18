Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Белоруссии

Белорусский методолог Владимир Мацкевич рассказывает, что в середине 90-х изменение герба было нужно властям только для того, чтобы оборвать преемственность Белоруссии со старыми государственными формами существования народа и привязать ее только к советской традиции.

Сейчас же, по мнению Мацкевича, бессмысленно искать какое-либо символическое значение в изменении герба: "Знаки на сегодняшнем гербе не имеют геральдической традиции. Глобус на гербе - это символ непонятно чего, и зачем над ним висит контур Белоруссии - тоже не ясно".

Оппозиционный политик, экс-глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько, в свою очередь, считает, что изменение герба - это сигнал международного назначения. "Это действие не выглядит волнующим электорат Лукашенко. Значит, он делает это для того, чтобы пощекотать нервы Путину, ведь в переговорном процессе с Кремлем у Лукашенко не так много инструментов воздействия", - поясняет оппозиционер. Также, добавил Лебедько, разворот глобуса - это мягкий жест в сторону европейцев.

Репетиция перед изменением Конституции Белоруссии?

Бывший руководитель ОГП не думает, что власти Белоруссии действительно волнует мнение граждан, как о том заявлял министр юстиции Слижевский. Лебедько вспоминает, что на референдуме в 1995 году вариант изображения герба, вынесенный на голосование, и итоговый вид несколько отличались. "Уже после референдума внесли поправки, изменили волю людей, и никого это не волновало", - констатировал Лебедько.

Главный смысл сегодняшних изменений герба заключается в репетиции предстоящих поправок в Конституцию Белоруссии, полагает методолог Владимир Мацкевич. "Сейчас, когда поправки в конституцию готовятся втайне и секретно, проводится тестирование общественного мнения - отвлечение внимания на совершенно незначительные изменения в рисунке герба. Как малозначительные могут быть поданы и изменения в конституцию, а поэтому они смогут быть приняты на каком-либо парламентском слушании", - прогнозирует эксперт. А учитывая, что парламент Белоруссии не избирается, а назначается, он может принять какие угодно изменения, заключил Владимир Мацкевич.