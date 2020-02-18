Таллинн поставил на паузу крупные дорожные проекты до утверждения нового бюджета ЕС

Многие проекты по реконструкции и строительству дорог в эстонской столице, в том числе Рейди-теэ и развязка в Юлемисте, были реализованы в основном за счет Евросоюза, однако в настоящее время не ясно, удастся ли получать такую поддержку в будущем и если да, то в каком объеме.

"Мы не знаем, насколько большим в будущем окажется софинансирование, а доля Таллинна обычно составляла 15-20%, но эти объекты довольно большие, так что те же самые 15% означают десятки миллионов евро", - сказал Кландорф, а также добавил, что город точно планирует провести строительные работы на улицах Тулика, Кундери и Роозикрантси.

К ранее заявленной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси город рассчитывает приступить в 2021 году, а по срокам ремонта улицы Лийвалая представитель столичной администрации пока не решается делать прогнозы.