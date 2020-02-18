Вт, 18.02.2020
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  • На Гавайях продается дом, в котором прошло детство Барака Обамы

Галерея ⟩ На Гавайях продается дом, в котором прошло детство Барака Обамы

В столице штата Гавайи Гонолулу ждет нового хозяина дом, в котором провел детские годы предыдущий президент США Барак Обама, передает портал Kodustill.  

В этом скромном одноэтажном доме Барак Обама жил с 1964 по 1967 год. Сейчас он выставлен на продажу за 2,2 млн долларов (2 млн евро), пишет realtor.com

Площадь построенного в 1947 дома 241,7 м2. Всего в доме четыре спальни и три ванных. К дому примыкает большая терраса площадью 31 м2. На участке площадью 1052 м2 кроме главного дома стоит небольшой домик площадью 27 м2.  

Жилищные условия Барака Обамы с годами значительно улучшились, пишет architecturaldigest.com. Бывший президент США и его жена недавно приобрели за 11,57 млн долларов (10,6 млн евро) дом площадью 640 м2 на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Также Обаме принадлежит дом в Вашингтоне с девятью спальнями и восемью с половиной ванными комнатами, за который в 2017 году было заплачено 8,1 млн долларов (7,5 млн евро).

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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