Apple предупредила о дефиците iPhone из-за коронавируса

Ранее Apple временно закрыла в Китае фирменные розничные магазины и офисы. Международные поставки iPhone будут ограничены, пока производство не восстановится. Хотя партнеры-производители уже открыли заводы, выпуск продукции набирает объемы медленнее, чем ожидало руководство Apple.

Помимо временного дефицита iPhone по всему миру, на квартальные продажи значительно повлияет и то, что многие фирменные и сторонние магазины в Китае закрыты. А те, что не закрылись, работают по урезанному расписанию и покупателей в них крайне мало.