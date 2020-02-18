Apple предупредила о дефиците iPhone из-за коронавируса

Компания Apple опубликовала сегодня ночью официальное заявление. Она предупредила инвесторов о временном ограничении международных поставок iPhone из-за вспышки коронавируса, что повлияет на ее финансовые результаты, пишет Ixbt.com.
Ранее Apple временно закрыла в Китае фирменные розничные магазины и офисы. Международные поставки iPhone будут ограничены, пока производство не восстановится. Хотя партнеры-производители уже открыли заводы, выпуск продукции набирает объемы медленнее, чем ожидало руководство Apple.
Помимо временного дефицита iPhone по всему миру, на квартальные продажи значительно повлияет и то, что многие фирменные и сторонние магазины в Китае закрыты. А те, что не закрылись, работают по урезанному расписанию и покупателей в них крайне мало.
Apple постепенно открывает собственные магазины, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать провал продаж по кварталу.