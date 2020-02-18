В Тартумаа столкнулись фургон и легковушка: ПДД нарушили оба водителя

Сегодня, 18 февраля, в 8:28 Спасательный департамент получил вызов на Унипиха-теэ в деревне Реола (Тартумаа), где столкнулись грузовик и легковушка.
По первоначальным данным, авария произошла из-за того, что перевозивший в прицепе деревянные доски фургон выехал наперерез автомобилю Toyotale. Легковушка двигалась по главной дороге, но с превышением скорости.
В двух машинах было три человека. Один из тех, кто находился в превысившей скорость машине, был доставлен в больницу на осмотр. Остальные не пострадали.