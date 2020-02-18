В Тартумаа столкнулись фургон и легковушка: ПДД нарушили оба водителя

По первоначальным данным, авария произошла из-за того, что перевозивший в прицепе деревянные доски фургон выехал наперерез автомобилю Toyotale. Легковушка двигалась по главной дороге, но с превышением скорости.

В двух машинах было три человека. Один из тех, кто находился в превысившей скорость машине, был доставлен в больницу на осмотр. Остальные не пострадали.