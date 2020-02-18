ФОТО ⟩ Вы не представляете, по какой цене продали требующий капремонта дом

Дом с разбитыми окнами и сломанными дверями, растрескавшимися стенами, обшарпанными полами и последствиями серьезных протечек просто погибает в ожидании нового хозяина, который смог бы вернуть его к жизни.
Удивительно, но продававшаяся в течении пяти лет недвижимость, по прогнозам, стоившая в переводе на евро 543 112, была продана за 690 218 евро, пишет realestate.com.au. Возникший спустя пять лет интерес среди инвесторов оказался настолько велик, что пришлось устроить аукцион.
По словам занимавшегося продажей дома маклера, покупателем недвижимости стал человек, не только не испугавшийся огромного ремонта, но и желающий надстроить еще один этаж.
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