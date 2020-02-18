Вт, 18.02.2020
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ФОТО ⟩ Вы не представляете, по какой цене продали требующий капремонта дом

Eemalepeletava sisuga maja Austraalias.

ФОТО: realestate.com.au

Требующий капитального ремонта дом в Австралии был продан по неимоверной цене, передает Kodustiil

Дом с разбитыми окнами и сломанными дверями, растрескавшимися стенами, обшарпанными полами и последствиями серьезных протечек просто погибает в ожидании нового хозяина, который смог бы вернуть его к жизни. 

Интерьер дома в Австралии.

ФОТО: realestate.com.au

Удивительно, но продававшаяся в течении пяти лет недвижимость, по прогнозам, стоившая в переводе на евро 543 112, была продана за 690 218 евро, пишет realestate.com.au.  Возникший спустя пять лет интерес среди инвесторов оказался настолько велик, что пришлось устроить аукцион.

Дом в Австралии.

ФОТО: realestate.com.au

По словам занимавшегося продажей дома маклера, покупателем недвижимости стал человек, не только не испугавшийся огромного ремонта, но и желающий надстроить еще один этаж.

Больше фотографий и цены в австралийских долларах можно увидеть ЗДЕСЬ

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