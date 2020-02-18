Программа Минобороны предусматривает развитие подразделений

Министр обороны Эстонии Юри Луйк утвердил программу развития военного ведомства на 2021-2024 годы, согласно которой предусмотрено увеличение инвестиций в ситуационной осведомленности, системы связи, а также развитие подразделений.
По словам Луйка, в фокусе программы развития - реально укомплектованные боевые подразделения Сил обороны и Кайтселийта, способные в случае достоверного предупреждеия реагировать на угрозу в кратчайшие возможные сроки и с помощью союзников.
«В дополнение к разведке и раннему предупреждению, коммуникации на разных уровнях будет уделяться значительное внимание, в них в течение четырех лет будет инвестировано более 200 миллионов евро», - отметил Луйк.
Он отметил, что в 2024 году Силы обороны Эстонии будут оснащены современными системами связи и управления, а также новейшими противотанковыми системам, в состав 1-й пехотной бригады войдут три бронированных батальона, а 2-я пехотная бригада будет формироваться быстрее и станет более мобильной.
«Важным ключевым словом является вооружение», - сказал Луйк. В ближайшие четыре года поступят новое ручное огнестрельное оружие, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые гранатометы, снайперские винтовки, на вооружение будут приняты артиллерийские самоходные установки.
Полностью будут обеспечены снаряжением и техникой тыловые батальоны, пионерские батальоны, батальоны логистики, рота военной полиции, шесть дополнительных рот сухопутной обороны и командование киберсил как новый род войск.
Из крупных проектов инфраструктуры предусмотрено строительство в Тарту центра военной медицины и медицины катастроф, боевого училища и новые инфраструктуры штабных, учебных, медицинских, водолазных, складских и ремонтных подразделений в Минной гавани.
«В развитии военного потенциала ключевую роль играют люди, - сказал Луик. - Мы стремимся сохранять конкурентоспособный и мотивирующий уровень заработной платы для военнослужащих действительной службы». Количество призывников увеличивается - в 2024 году их по расчетам будет 3800.
На 2021-2024 годы планируется увеличение боеприпасов на общую сумму 232 млн евро за счет средств Программы оборонных инвестиций и помощи Соединенных Штатов.
В подготовке учитывается сохраняющийся в долгосрочной перспективе десятилетний план развития государственной обороны.
В программе развития по компетенции Министерства обороны на 2021–2024 годы описаны цели развития военной обороны и ресурсы, необходимые для их достижения, при определении которых исходили из плана развития гособороны на 2017–2026 годы, военных рекомендаций командующего Силами обороны и целей военной мощи НАТО.