Главврач больницы в Ухане умер от пневмонии, вызванной коронавирусом

51-летний Лю Чжимин скончался 18 февраля в 10:30 по местному времени. Врачу был 51 год, он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от коронавируса.

Сообщения о смерти врача появлялись ранее. Об этом сообщала газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», но позже сообщение было удалено. Впоследствии The Daily Mail опровергла информацию о смерти директора госпиталя, сообщив, что он все еще находится на лечении.

Лю Чжимин родился в 1969 году в китайской провинции Хубэй, он специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм, внутричерепных опухолей, цереброваскулярных патологий. Больница «Учан», где работал Лю Чжимин, стала одной из первых специализированных учреждений, которая начала принимать зараженных новым типом коронавируса. Ее штат насчитывает 966 человек.

За последние сутки в Китае зарегистрировали 1886 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране превышает 72 тысячи человек, умерли 1868 человек, более 12 тысяч выздоровели.