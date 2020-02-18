Яак Мадисон: критика внешней разведки Эстонии Китаем портит отношения между странами

Избранный депутатом Европарламента из рядов Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон считает, что критика со стороны Китая в адрес Департамента внешней разведки Эстонии нарушает отношения между двумя странами.
«Если посольство Китая считает совершенно приемлемым и нормальным начинать диктовать учреждениям безопасности другого государств, что они могут считать источниками опасности, а что нет, то их понимание в корне неверно», - пишет Мадисон в социальных сетях.
«Если китайско-эстонские отношения до сих пор политически были достаточно дружественными и конструктивными, то таким шагом, к сожалению, они не добиваются ничего позитивного, а скорее сильно нарушают их. Еще один аргумент не допустить, чтобы Huawei пустило корни вглубь Европы», - добавил Мадисон.
Посольство Китая в Эстонии критикует недавний доклад Эстонского агентства внешней разведки, в частности, об угрозах со стороны Китая, написало издание Postimees в понедельник.