Анна Каренина глазами величайшего постановщика современности на таллиннской сцене

Кроме того, что Борис Эйфман - живой классик, гениальный художник и фантастический постановщик, он еще и писатель. Он пишет свои балеты, как романы и картины.
«Анна Каренина» - это не просто спектакль, танец, балет: это очень эффектное шоу. В самом высоком смысле этого понятия. Все, абсолютно все работает на публику.
Сцена трансформируется словно по мановению волшебной палочки - бесшумно и быстро преобразуя пространство. Свет! Свет играет свою, ведущую партию, он соавтор, словно фокусник показывает только то, что в данный момент хочет показать нам маэстро.
Музыка, симфонические шедевры Чайковского собраны воедино и в полной мере раскрывают суть хореографических размышлений Эйфмана.
А уж эти самые размышления... Каким непостижимым образом удается ему рассказать танцем сложный психологический мир героев, раскрыть повествование великого Толстого, и так, что зал, знакомый с романом со школьной скамьи, следит за действием затаив дыхание. Артисты кордебалета могут у Эйфмана передать все - от светских условностей до кошмарного сна и движения локомотива. Все групповые сцены просто гениальны. И костюмы, и рисунок, и ритм - все. И пересказать невозможно!
Хореограф отмечает, что его балет – о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе: неподвластное времени эмоциональное наполнение спектакля и прямые параллели с действительностью не оставляют равнодушными современных зрителей.
Балет «Анна Каренина» - 12 марта в Таллинне в концертном зале Alexela.