«Будь осторожен»: Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» постер к бою с американцем Тони Фергюсоном, пишет "Чемпионат".
На постере изображено, как Нурмагомедов едет на спортивном байке за автомобилем, в котором находится Фергюсон, видящий его отражение в боковом зеркале. «Будь осторожен. UFC 249 приближается», — подписал постер Нурмагомедов.
Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Последний поединок он провел в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий прием в третьем раунде. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.