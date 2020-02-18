Тарту готовится к возможному визиту Владимира Путина

Ровно через четыре месяца в Эстонском национальном музее в Тарту состоится восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов. И хотя президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала приглашение от имени организаторов российскому лидеру Владимиру Путину, нет уверенности, что он все-таки приедет.
«Окончательного подтверждения, что президент России приедет, мы еще не получили. Мы не знаем, примет он приглашение или нет, но в любом случае должны быть готовы к визиту», - сказала Postimees член рабочей группы Анне-Ли Реймаа.
Как сильно изменится повестка дня конгресса в случае визита Владимира Путина? «Если он приедет, то 17 июня примет участие в предназначенной для президентов программе на открытии конгресса, в рамках которой запланированы приветствия глав государств. Жизнь Тарту изменится таким образом, что правила безопасности будут намного строже», - отметила Реймаа.
По данным представителя эстонцев в консультативном комитете финно-угорских народов Тыну Сейленталя, начиная с третьего конгресса, который в 2000 году проходил в Хельсинки, на мероприятие всегда приглашали российского, венгерского, финского и эстонского президентов. Всегда участниками конгресса становились президенты Венгрии, Финляндии и Эстонии.
В 2008 году президент России Дмитрий Медведев произнес речь на конгрессе в Ханты-Мансийске и в первый вечер провел роскошный прием. Сейленталь вспомнил также проходивший в 2016 году в Лахти конгресс, на открытие которого Владимир Путин прислал приветственную речь. Ее зачитал заместитель министра культуры РФ.
«Мне кажется, было бы крайне странно, если бы наш президент Керсти Кальюлайд, которая была в Москве и встречалась с Путиным, не пригласила его на тартуский конгресс, - добавил он. - Я расцениваю это весьма положительно: российские финно-угорские народы России не бояться участвовать в конгрессе, так как Эстония официально пригласила их президента».