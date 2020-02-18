Галерея ⟩ В начале марта в Таллинне откроется новый торгово-офисный центр

Магазины, предлагающие товары для строительства, ремонта и оформления интерьера, будут собраны в одном месте.
В начале марта входящее в концерн Silikaat Grupp предприятие Aromare OÜ открывает новейший центр «Вяйке-Ярве», в котором будут собраны, прежде всего, магазины, предлагающие товары для строительства и ремонта, а также элементы интерьера – например, крупнейший в регионе Ehituse ABC. Кроме того, там расположится и первый в Ярве спортивный клуб MyFitness. Верхние этажи будут отданы под офисы. Строителем здания является AS Merko Ehitus Eesti, архитектор Юло Пейль.