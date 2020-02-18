В Эстонии выросли продажи новых автомобилей

Рост продаж новых автомобилей в Литве в январе этого года был самым интенсивным в Евросоюзе, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
В первом месяце этого года было продано 4238 новых автомобилей – на 35,1 процента больше, чем в январе прошлого года, когда были проданы 3136 автомобилей. В Латвии продажи автомобилей в этом году сократились на 3,6 процента до 1484, а в Эстонии выросли на 3,9 процента до 2271.
Во всем Евросоюзе продажи новых автомобилей в январе сократились на 7,5 процента до 956,8 тысяч. Самыми популярными марками остаются автомобили Volkswagen – их в этом году продано на 6,6 процента меньше, чем в в январе прошлого года.