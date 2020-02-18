Фильм Юрия Дудя о ВИЧ набрал больше 13 миллионов просмотров и побудил россиян раскупить экспресс-тесты

Утром 17 февраля, спустя неделю после выхода видео, в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru тоже не осталось экспресс-тестов. Спрос на тесты в аптеках "Неофарм" и «Столички» вырос в девять раз, рассказал гендиректор сетей Евгений Нифантьев. В «Инвитро» с 10 по 15 февраля число заказанных тестов выросло на 12% по всей стране и на 15% по Москве и Подмосковью.

Кол-центр ГКУЗ Ленобласти «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» получил в 2,5 раз больше звонков, сообщил представитель учреждения. Благотворительный фонд по борьбе со СПИДом «Диакония» - в пять раз больше обращений, а число людей, приходящих на тестирование в мобильные пункты фонда, выросло в три раза. Примерно такой же рост зафиксировал фонд «Астарта».

Спустя сутки после выхода фильма Дудя популярность интернет-запросов «тест на вич по слюне купить», oraquick (экспресс-тест на ВИЧ), «тест на вич купить» и «тест на вич в аптеке» в сумме выросла на 5550% относительно среднего количества запросов за семь дней.

О том, что фильм повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил и руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. «Интерес к обследованию, к тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции», - сказал ог в эфире НСН.

По словам академика, примерно половина от общего количества зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции получает лечение, а в течение года число получающих лечение увеличится еще на 100-200 тысяч человек.

Покровский добавил, что диагноз поставлен примерно 1 млн 60 тыс. человек, но реально в центры СПИД ходят около 700-800 тысяч. «Подавляющее большинство из них будут к концу этого года получать антиретровирусную терапию. Но вопрос, насколько она хороша. Устаревшие препараты дают много побочных эффектов. Поэтому 10-20% пациентов прекращают лечение: нужны более легко переносимые препараты», - объяснил глава центра.

Еще 300 тысяч человек, по оценке академика, попадут к врачам только когда заболеют СПИДом. «Поэтому в реальности мы далеки от 90-процентного охвата, к которому стремится Минздрав. То есть медицинскую помощь к концу этого года будут получать порядка 90% стоящих на учете. Останутся 10%, которые откажутся от лечения и те люди, которые пока еще вообще не учтены. Их очень много», - констатировал Покровский.

Фильм Дудя вызвал интерес не только у рядовых россиян. Его оценили в Минздраве и в Кремле. Замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал работу журналиста полезной. «Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо» - отметил замглавы Минздрава.

Он добавил, что с остротой подачи некоторых фактов в фильме «можно дискутировать в научной или организационной плоскости», но она «повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что фильм Дудя «действительно заслуживает внимания». «Да, я лично смотрел - хороший фильм», - сказал он. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что журналист снял нужный фильм, а ВИЧ представляет для России более серьезную угрозу, чем коронавирус. Кудрин пообещал проверить эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил Юрия Дудя 21 февраля на круглый стол по «Вопросам законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ». В День всех влюбленных 14 февраля в Госдуме организовали показ фильма журналиста. Как пишет «Коммерсант», выбор даты удивил некоторых парламентариев, в итоге на просмотр пришли лишь несколько человек, и ни один из них не досидел до конца почти двухчасового фильма.