Адвокат: жаловаться на судебного исполнителя нужно самому судебному исполнителю

О судебных исполнителях слагают легенды – одну страшнее другой. В понимании обычных граждан это люди, которые способны арестовать все имущество, все счета, оставив должника без средств к существованию. Однако так ли страшен черт, как его малюют? Работу исполнителя регулируют законы, и на каждого излишне ретивого исполнителя найдется управа. Какая? Об этом мы поговорили с адвокатом Марией Абраменковой.
- На какие доходы судебный исполнитель может наложить арест?
- Прежде всего, это зарплата, доход от предпринимательской деятельности, например, дивиденды, зарплата руководителя какого-то юридического лица, или плата, которую вы получаете за продажу, или пользование интеллектуальной собственностью. Также плата, которую вы получаете за продажу услуг или товаров. То есть аресту подлежит весь доход от какой-то деятельности.
- Одним словом, речь идет обо всех наших официальных доходах, о которых известно Налоговому департаменту, или с которых платятся какие-то налоги? Посмотрев, откуда человеку поступают деньги, судебный исполнитель может отправить туда извещение об аресте, и получать деньги, минуя самого должника?
- Да, но о некоторых доходах Налоговый департамент может не знать. Например, вы продали компьютер, деньги поступили к вам на счет. Налоговый об этом не знает, но судебный исполнитель может арестовать и эту сумму.
- В таком случае он должен оповестить банк, и банк реагирует в переделах той суммы, которая указана судебным исполнителем?
- Я объясню, как происходит сам процесс востребования долга. Когда дело поступает судебному исполнителю, он отправляет должнику извещение, в котором указано, что в течение 10-30 дней должник может добровольно исполнить свое обязательство. В случае если этого не происходит, судебный исполнитель выносит решение и накладывает арест. Прежде всего, арест распространяется на зарплату, если она у человека есть, арестные акты отправляются во все банки. Арестовывается вся сумма долга, и как только деньги хоть в каком-то размере поступают на счет, они переходят судебному исполнителю.
- Арест изначально накладывается на всю сумму долга? То есть, пока человек не составит график погашения задолженности, аресту и изъятию подлежит вся сумма в полном объеме?
- Да, человеку оставляется прожиточный минимум, а все остальные деньги, в пределах суммы долга, снимаются. О наличии иждивенцев или получении каких-то пособий, которые не подлежал аресту, в тот момент, когда арест накладывается, судебный исполнитель еще не знает.
- И что должен делать человек, у которого арестовали все, или практически все?
- Прежде всего, человек – должник – должен помнить о том, что обязанность уведомления судебного исполнителя лежит на нем. Это означает, что человек сам должен сообщить, что у него есть иждивенцы – то есть, что у него есть дети и нужно увеличить прожиточный минимум, который не подлежит аресту. Речь идет об 1/3 минимальной зарплаты на каждого ребенка.
- Это сумма…?
- 116 евро и 80 центов.
- То есть, мы считаем так: в месяц у человека должно оставаться не меньше 221 евро – это его собственный прожиточный минимум, и по 116,8 евро на каждого иждивенца.
- Да. Помимо этого, например, человек платит алименты по судебному решению: суд присудил 295 евро, – минимальная сумма алиментов – и эта сумма тоже добавляется к той, которая не подлежит аресту, потому что фактически это деньги уже не должника, а ребенка.
- Но судебный исполнитель не отслеживает, чтобы эта сумма не оставалась у должника, а шла в исполнение другого судебного решения?
- Нет, судебный исполнитель просто гарантирует наличие этой суммы на счету должника. То же с детскими пособиями – они не подлежат аресту, а также пособие для многодетных семей.
- Давайте еще раз четко определим, какие пособия, выплачиваемые государством или самоуправлением, судебный исполнитель не имеет право трогать ни при каких условиях?
- Все пособия, которые связаны с семьей: детские, многодетной семье, пособие по выходу из тюрьмы, или пособие от Кассы страхования от безработицы – все стипендии, которая она перечисляет.
- А какие тогда пособия судебный исполнитель может арестовать – полностью или частично.
- Пенсию, например. Главное, чтобы у человека оставалось 50 процентов от государственной пенсии, 50 процентов от народной пенсии и прожиточный минимум.
- При наших маленьких пенсиях получается, что арестовывать и нечего.
- Поэтому долги очень медленно погашаются. Главная задача должника – сказать об этом судебному исполнителю, чтобы после не возникла проблема, когда деньги нужно возвращать обратно.
- Давайте определимся и с понятиями. У нас есть две официальные структуры, которые имеют право заниматься востребованием долгов – судебные исполнители и фирмы-инкассо. Чем они отличаются, кто имеет больше прав и влияния, и кто из них страшнее для должника?
- Самая страшная организация, конечно, это судебные исполнители, поскольку у них больше возможностей. Инкассо-фирма, это – фирма, которая взыскивает долги, но каким способом? У нее есть возможность написать письмо, есть возможность позвонить. На дом, я думаю, уже не ходят. И это все, что они могут сделать. Однако если должник не платит, у них есть возможность обратиться в суд и получить судебное решение, с которым можно обратиться к судебному исполнителю.
- Получается, что судебный исполнитель работает только при наличие судебного решения?
- Это может быть, например, нотариальный договор – какие-то документы, говорящие о взыскании долга. С простой долговой распиской к судебному исполнителю идти смысла нет.
- И в итоге получается, инкассо-фирма взяла дело о долге, поняла, что никаких вариантов нет, сама обратилась в суд, получила судебное решение и пришла с ним к судебному исполнителю. Так и разрастается цепочка лиц, которым должнику нужно будет кроме самого долга заплатить и за услуги?
- Именно так: плата за начало производства, плата за отправку дела в суд, плата за судебное производство, а дальше платы, которые нужно заплатить судебному исполнителю.
- У нас очень много говорится о так называемом сроке давности долга. Что это такое, и в каких случаях он применяется?
- Это возможность, которая позволяет на определенных сроках востребовать задолженность. И срок этот разный. Например, в уголовных делах – это одно время: по делам о проступке – четыре года, по виновным деяниям – семь лет.
- А что касается простых долгов. Например, в Tele2 не оплатили какой-то счет и через десять лет к тебе приходят и говорят: «Вот он – твой долг, он за эти годы еще вырос, плати».
- При договорных отношениях у кредитора есть три года для того, чтобы обратиться в суд и взыскать эту задолженность. А после вынесения судебного решения на его исполнение дается десять лет.
- А если в течение трех лет в суд не обратились, но пришли через пять лет, требуя вернуть долг, я могу гнать востребователей прочь? Я знаю, что долг есть, но прошло пять лет…
- Они могут обратиться в суд, и в суде вам нужно будет попросить, чтобы был применен срок давности. И именно суд определит: можно ли применить срок давности, или нет.
- Уточним, что долг возник пять лет назад, за это время ничего не происходило. При обращении в суд, кредитор обязано обосновать свое требование: когда, при каких условиях возник долг, кто должник и так далее. Суд изначально видит, что превышены установленные законом сроки, и все равно принимает такую жалобу в производство, заставляя меня указывать на закон и просить о его применении?
- Ответить придется. Срок данности применяется только по ходатайству должника. Кроме того, судебный исполнитель в гражданских делах сам тоже не применяет срок давности. Допустим, есть судебное решение, оно уже 10 лет в производстве и никак не получается взыскать этот долг, должник обращается и просить применить срок давности, сам судебный исполнитель этого сделать не сможет. Нужно обратиться в суд, получить решение и только тогда снова обратиться к судебному исполнителю.
- Вы – адвокат, постоянно сталкиваетесь с таким, разве это не бюрократия? Есть указанные в законе сроки, которые невозможно применить автоматически, исходя из закона, нужно обращаться в суд, тратить время и государственные деньги.
- Сроки в законе установлены, но решение все равно принимает суд.
- Дайте, пожалуйста, несколько советов, что нужно сделать человеку, если он уже попал в ситуацию востребования долгов, чтобы сократить этот жуткий путь метаний между судебным исполнителем и судом, и минимизировать те проблемы, которые могут возникнуть в результате?
- Прежде всего, нужно для себя понять, действительно ли это ваш долг, вы собираетесь его возвращать, или нет? Вы считаете, что этот долг честный, а ни кем-то придуманный? Если он существует, то в любом случае, его нужно будет вернуть: судебному исполнителю или инкассо-фирме. И чтобы минимизировать свои расходы, лучше сразу договориться с инкассо-фирмой, составить график и попытаться найти какой-то компромисс по погашению задолженности. Если случилось так, что дело уже попало к судебному исполнителю, тогда, опять же, нужно общаться с судебным исполнителем, пытаться договориться, составить графики, не забывать предупреждать обо всех обстоятельствах, которые влияют на аресты. Следить за этим является обязанностью должника, как и быть заинтересованным в ходе производства.
- И все же: есть ли управа на чересчур активных судебных исполнителей? Куда жаловаться, если забрали все и не хотят возвращать?
- Система такая: если вы считаете, что судебный исполнитель допустил какую-то ошибку, сначала вы просто обращаетесь к судебному исполнителю. Если он ничего не предпринимает, тогда вам нужно написать жалобу на судебного исполнителя судебному исполнителю.
- Ему же на него самого?
- Да! Судебный исполнитель назначает рассмотрение жалобы, зовет к себе взыскателя и должника, – если они хотят, то могут присутствовать – идет рассмотрение жалобы и выносится решение.
- Опять же, по жалобе на самого себя?
- Да. Он выносит решение, и должник думает: согласен он с решением или нет. Если нет, то в течение 10 дней можно обратиться в суд.
- И снова в суд? То есть других надзирающих органов у судебных исполнителей нет: в Палату судебных исполнителей или в Министерство юстиции обращаться нет смысла?
- Да. Можно написать в палату, там рассмотрят, может быть, в суде чести, если он у них есть. Но все же, самый быстрый способ, это обратиться в суд, потому что в суде жалоба будет рассмотрена в течение 10 дней.