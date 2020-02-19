Адвокат: жаловаться на судебного исполнителя нужно самому судебному исполнителю

- А что касается простых долгов. Например, в Tele2 не оплатили какой-то счет и через десять лет к тебе приходят и говорят: «Вот он – твой долг, он за эти годы еще вырос, плати».

- При договорных отношениях у кредитора есть три года для того, чтобы обратиться в суд и взыскать эту задолженность. А после вынесения судебного решения на его исполнение дается десять лет.

- А если в течение трех лет в суд не обратились, но пришли через пять лет, требуя вернуть долг, я могу гнать востребователей прочь? Я знаю, что долг есть, но прошло пять лет…

- Они могут обратиться в суд, и в суде вам нужно будет попросить, чтобы был применен срок давности. И именно суд определит: можно ли применить срок давности, или нет.

- Уточним, что долг возник пять лет назад, за это время ничего не происходило. При обращении в суд, кредитор обязано обосновать свое требование: когда, при каких условиях возник долг, кто должник и так далее. Суд изначально видит, что превышены установленные законом сроки, и все равно принимает такую жалобу в производство, заставляя меня указывать на закон и просить о его применении?

- Ответить придется. Срок данности применяется только по ходатайству должника. Кроме того, судебный исполнитель в гражданских делах сам тоже не применяет срок давности. Допустим, есть судебное решение, оно уже 10 лет в производстве и никак не получается взыскать этот долг, должник обращается и просить применить срок давности, сам судебный исполнитель этого сделать не сможет. Нужно обратиться в суд, получить решение и только тогда снова обратиться к судебному исполнителю.

- Вы – адвокат, постоянно сталкиваетесь с таким, разве это не бюрократия? Есть указанные в законе сроки, которые невозможно применить автоматически, исходя из закона, нужно обращаться в суд, тратить время и государственные деньги.

- Сроки в законе установлены, но решение все равно принимает суд.

- Дайте, пожалуйста, несколько советов, что нужно сделать человеку, если он уже попал в ситуацию востребования долгов, чтобы сократить этот жуткий путь метаний между судебным исполнителем и судом, и минимизировать те проблемы, которые могут возникнуть в результате?

- Прежде всего, нужно для себя понять, действительно ли это ваш долг, вы собираетесь его возвращать, или нет? Вы считаете, что этот долг честный, а ни кем-то придуманный? Если он существует, то в любом случае, его нужно будет вернуть: судебному исполнителю или инкассо-фирме. И чтобы минимизировать свои расходы, лучше сразу договориться с инкассо-фирмой, составить график и попытаться найти какой-то компромисс по погашению задолженности. Если случилось так, что дело уже попало к судебному исполнителю, тогда, опять же, нужно общаться с судебным исполнителем, пытаться договориться, составить графики, не забывать предупреждать обо всех обстоятельствах, которые влияют на аресты. Следить за этим является обязанностью должника, как и быть заинтересованным в ходе производства.

- И все же: есть ли управа на чересчур активных судебных исполнителей? Куда жаловаться, если забрали все и не хотят возвращать?

- Система такая: если вы считаете, что судебный исполнитель допустил какую-то ошибку, сначала вы просто обращаетесь к судебному исполнителю. Если он ничего не предпринимает, тогда вам нужно написать жалобу на судебного исполнителя судебному исполнителю.

- Ему же на него самого?

- Да! Судебный исполнитель назначает рассмотрение жалобы, зовет к себе взыскателя и должника, – если они хотят, то могут присутствовать – идет рассмотрение жалобы и выносится решение.

- Опять же, по жалобе на самого себя?

- Да. Он выносит решение, и должник думает: согласен он с решением или нет. Если нет, то в течение 10 дней можно обратиться в суд.

- И снова в суд? То есть других надзирающих органов у судебных исполнителей нет: в Палату судебных исполнителей или в Министерство юстиции обращаться нет смысла?