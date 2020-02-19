Студия Postimees: есть ли управа на чересчур усердных судебных исполнителей?

О судебных исполнителях слагают легенды – одну страшнее другой. В понимании обычных граждан это люди, которые способны арестовать все имущество, все счета, оставив должника без средств к существованию. Однако так ли страшен черт, как его малюют? Работу исполнителя регулируют законы, и на каждого излишне ретивого исполнителя найдется управа. Какая? Об этом мы поговорим в среду, в 11.00 в прямом эфире из студии портала Rus.Postimees с адвокатом Марией Абраменковой.
- На какие доходы может накладывать арест судебный исполнитель и как производится перечисление денег: их снимают со счета или отправляет работодатель/учреждение, выплачивающее пособие?
- Какие пособия подлежат аресту, а какие нет?
- Если судебный исполнитель перестарался и не хочет возвращать деньги, куда жаловаться и как заставить вернуть переплаченное?
- Чем судебный исполнитель отличается от фирмы-инкассо (какие у них есть права и на каких основаниях они действуют)?
- О чем должен помнить должник, если им занялся судебный исполнитель/фирма-инкассо?