Лоси пощадили кошелек ида-вируских охотников

По сравнению с предыдущим годом общая площадь территорий, указанных в требованиях о возмещении ущерба, сократилась в три с лишним раза. Общую площадь территорий, существенно поврежденных дикими животными в 2019 году, оценили в 433 гектара, а сумму ущерба, подлежащую компенсации со стороны охотников, - в 9200 евро.

Главным вредителем лесов являются лоси (87% повреждений); почти половина ущерба от лосей приходится на долю Йыгевамаа и Вирумаа.

"В Йыгевамаа было повреждено 97 гектаров, в Ида-Вирумаа - 42,5 и в Ляэне-Вирумаа - 42 гектара", - сказал заведующий отделом охотхозяйства RMK Калев Мяннисте.

По его словам, ущерба от косуль в Ида-Вирумаа не было вообще.

"Говорят, что косуль очень много, однако на самом деле никто не знает, какое число косуль на тысячу гектаров было бы нормальным, - отметил Мяннисте. - С учетом того, что Ида-Вирумаа - место обитания наших крупных хищников, где больше всего медведей, а также много волков и рысей, понятно, что на их счет приходится очень значительная доля в годовой смертности косуль. Охота на косулю завершилась совсем недавно и итоги еще не подведены, но обычно на долю охотников приходится 15-20 процентов годовой смертности косуль".

По данным домашней страницы Ида-Вирумааского общества охотников, в этом сезоне в наших охотничьих угодьях отстреляли 1046 косуль (установленный лимит был 1135).

Ни одного требования о возмещении ущерба RMK нашим охотничьим обществам не предъявил.

"Ущерб, конечно, был значительным, но решили, что на это есть и другие причины: засуха, влажность, условия освещения, долгоносики…" - сказал Мяннисте.

По его словам, количество повреждений, причиненных дикими животными, снизилось до вполне обычного фонового уровня; пока в лесу есть дикие животные, невозможно полностью исключить урон.

Основной причиной уменьшения ущерба Мяннисте считает погоду, от которой зависит то, где дикие животные концентрируются: "Нынешней зимой, которой по сути и нет, повреждений очень мало, но когда снега много, три-четыре лося сбиваются в группу и остаются в одном молодняке на две-три недели - понятно, что в таком случае урон там будет значительный. Если они имеют возможность перемещаться, то пощипывают тут и там".

Вторая причина, несомненно, заключается в том, что отстрел лосей в последние годы идет по рекордному графику и их численность снизилась до такого уровня, что существенных повреждений в таком большом объеме больше не возникает.