Вт, 18.02.2020
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Таави Аас покинул совет Восточно-Таллиннской центральной больницы

Taavi Aas.  

ФОТО: Eero Vabamägi

Бывший мэр столицы, ныне министр экономики и инфраструктуры Таави Аас покинул пост председателя правления совета Восточно-Таллиннской центральной больницы, пишет Rus.ERR.

Заявление о выходе из совета он представил 31 января, а с 1 февраля Аас перестал быть как членом надзорного органа, так и его председателем.

Совет Восточно-Таллиннской центральной больницы Таави Аас покинул через несколько дней после того, как полиция провела в медицинском учреждении обыски, связанные с расследованием дела о коррупции.

В результате тех обысков, а также последовавших за ними задержаний четверо сотрудников больницы получили статус подозреваемых.

Подозрения в нарушении правил проведения государственных тендеров в особо крупных размерах были предъявлены и председателю правления больницы Ральфу Алликвеэ.

Узнав об этом, власти Таллинна приостановили с Алликвеэ трудовые отношения. 

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