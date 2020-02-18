Таави Аас покинул совет Восточно-Таллиннской центральной больницы

Бывший мэр столицы, ныне министр экономики и инфраструктуры Таави Аас покинул пост председателя правления совета Восточно-Таллиннской центральной больницы, пишет Rus.ERR.
Заявление о выходе из совета он представил 31 января, а с 1 февраля Аас перестал быть как членом надзорного органа, так и его председателем.
Совет Восточно-Таллиннской центральной больницы Таави Аас покинул через несколько дней после того, как полиция провела в медицинском учреждении обыски, связанные с расследованием дела о коррупции.
В результате тех обысков, а также последовавших за ними задержаний четверо сотрудников больницы получили статус подозреваемых.
Подозрения в нарушении правил проведения государственных тендеров в особо крупных размерах были предъявлены и председателю правления больницы Ральфу Алликвеэ.
Узнав об этом, власти Таллинна приостановили с Алликвеэ трудовые отношения.