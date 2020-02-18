В театре «Эстония» вновь выступит Михаил Казиник

Третьего марта в удивительное путешествие в мир музыки приглашает широко известный музыковед, скрипач, писатель, педагог и просветитель Михаил Казиник в новой программе «Музыка вечного цветения. Тайны гениев. От Корелли до Шумана. Причудливое Барокко, разумные классики и безумные романтики. Невероятные шедевры Музыки 17-19 веков».
Два мира. В одном войны, бури, кровь. В другом — свет, гармония и красота. Погрузитесь в тайны высокого мира, испытайте ощущение невиданной легкости и счастья. В программе Корелли, Бах, Моцарт, Шуман, Брамс и другие.
Михаил Казиник – удивительный человек: он театр, филармония и консерватория в одном лице, который наделен не только блестящими актерскими способностями, бурным темпераментом и истинно энциклопедическими знаниями, но и сам, прежде всего, музыкант – пианист и скрипач. Трактует музыку и тут же исполняет ее.
Он философ, педагог, искусствовед, писатель, поэт, режиссер, преподаватель Драматического института Стокгольма и Высшей школы бизнеса Скандинавии, эксперт Нобелевского концерта, страстный просветитель. Он буквально сражается, отстаивая право классической музыки на повсеместное, доступное, осмысленное существование в современной жизни. Он не рассказывает биографии композиторов – дает лишь ключи к пониманию творчества каждого из них. Он по-иному трактует привычные вещи и разрушает стереотипы.
Ведущий музыкальных передач на радио SBS в Австралии. Совместно с режиссером Натальей Кугашовой создал цикл из 24 фильмов "В свободном полете или ad libitum", посвященных мировой музыкальной культуре. Сотрудничает с Российскими радиостанциями «Орфей» и «Серебряный дождь». Автор книги "Тайны гениев" или "книга для людей с еще не потерянной генетической памятью".
С 1991 года Михаил Казиник проживает в Швеции. Регулярно проводит концерты и конференции по всему миру.
Михаил Казиник ведет большую просветительскую работу во многих странах. Его концерты, встречи, мастер-классы, школы в России, Белоруссии, Украине, Латвии и Эстонии пользуются колоссальной популярностью.
Как он говорит о себе: «Моя задача – духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы… Всякое великое искусство – это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, – испорченный приемник. Я его ремонтирую».
«Что есть Творение Искусства? – говорит Михаил Казиник. – Это колоссальные божественные вибрации, обладающие огромной силой для тех, кто пропускает их через себя, через свой организм, нервную систему, свой интеллект и мышление. Что такое произведение искусства? – это прежде всего многоуровневая система каналов, где на первом этапе происходит иллюстрационное восприятие произведения, как у большинства людей, а для тех, кто постигает более глубинные – второй, третий, четвертый уровни, открывается новый мир, сложнейший, глубочайший, подлинный мир нашей души».
Концерт-лекция Михаила Казиника состоится 3 марта 2020 в концертном зале «Эстония».