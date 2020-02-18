Вт, 18.02.2020
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  • Гаагский суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа

Гаагский суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа

Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA /

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.

После вынесения решения в Минюсте отметили, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

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