Гаагский суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.
После вынесения решения в Минюсте отметили, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.