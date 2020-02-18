Появилось изображение нового кроссовера Toyota

Компания Toyota поделилась официальным тизером нового кроссовера B-класса, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Женеве 3 марта. На изображении запечатлена корма автомобиля с тонкими светодиодными полосами и массивным задним бампером, пишет Motor.
В основу новой модели легла платформа GA-B – самая компактная вариация глобальной архитектуры TNGA. На ней же построен и новый Toyota Yaris, который, как ожидается, поделился с кроссовером B-класса (так называемым B-SUV) гибридной установкой.
В ее состав входит полуторалитровый бензиновый турбодвигатель и стартер-генератор. Из сообщения марки следует, что модель также получит увеличенный дорожный просвет и интеллектуальную систему полного привода AWD-i с отдельным электромотором на задней оси.
По габаритам новинка превзойдет Yaris, а ее основными конкурентами на европейском рынке станут Nissan Juke и Renault Captur. Производство наладят на французском заводе Toyota в Оннене, где уже собирают Yaris.
Фотографию новой Toyota можно посмотреть по данной ссылке.