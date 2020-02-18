Вт, 18.02.2020
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Обрушение Maxima в Риге: инженер-строитель осужден, остальные оправданы

Ivars Sergets

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Пардаугавский суд Риги в рамках дела о золитудской трагедии приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет, сообщает Русский TVNET со ссылкой на LETA.

Кроме того, к Сергетсу будут применены и другие меры, включая взыскание материальной компенсации.

Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.

При этом в зале суда был оправдан Андрис Гулбис, проводивший строительную экспертизу впоследствии обрушившегося здания.

Также были оправданы архитектор Андрис Калинка, осуществлявший надзор за строительство Мартиньш Драудиньш, руководитель работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш, а также сотрудники Стройуправы Марика Трейя, Айя Мельникова и Янис Балодис. Невиновной также признана старший эксперт Maxima по защите труда Инна Шуваева.

Отмечается, что в ходе оглашения приговоров заседание демонстративно покинули представители общества "Золитуде 21.11".

Поскольку Сергетс стал единственным осужденным, абсолютно все компенсации в рамках дела будут взысканы только с него. Общая сумма может составлять около 100 000 евро, и оглашение списка компенсаций только началось.

Ивар Сергетс в проекте золитудской Maxima отвечал за строительные конструкции и обвинялся в нарушении правил строительства и причинении смерти по неосторожности. Обвинение связано с грубыми ошибками, допущенными при расчетах прочности строительных конструкций. Нагрузка на опорную кровельную ферму составила 648% несущей способности, и следствие считает, что именно это вызвало обрушение кровли.

Своей вины Сергетс не признает.

Как уже сообщал Rus.TVNET, сегодня, 18 февраля, Пардаугавский суд Риги начнет оглашать приговор по уголовному делу о золитудской трагедии.

4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование полиции и прокуратуры длилось почти два года, судебный процесс - 3 года и 11 месяцев.

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