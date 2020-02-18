Внимание, розыск! В Нарве пропал 47-летний Дмитрий

Полиция просит помощи общественности в поисках 47-летнего Дмитрия, ушедшего 13 февраля из дома в Нарве. После это близким не удавалось связаться с ним.
Мужчина может находиться в Нарве, Силламяэ или Таллинне, не исключены и другие регионы. У Дмитрия могут быть проблемы со здоровьем, но в медицинских учреждениях его нет.
Мобильного телефона у Дмитрия при себе нет. Он и раньше уходил таким образом из дома, но всегда возвращался. Полиция проверила возможные места, где он может находиться, но пока поиски не принесли результата.
Рост Дмитрия 160 см, он худощавого телосложения. На нем была длинная серая куртка с капюшоном, черные спортивные брюки и черные кроссовки, на нем может быть черная вязаная шапка.
Полиция просит всех, кто видел Дмитрия начиная с 13 февраля, звонить по телефону 51967060 или короткому номеру 112.