Муниципальная полиция обратилась к маардуским таксистам с предупреждением

«Если вы хотите без проблем оказывать услуги таксоизвоза в Таллинне, приобретите для этого необходимые таксокарты и следуйте установленным местным самоуправлением требованиям. Кроме того, владейте эстонским языком на уровне общения и будьте вежливы с клиентом, чтобы у вас не возникало проблем», - заявили в МуПо.

В МуПо подтвердили, что проверка такси, осуществляемая с обычной полицией, в настоящий момент является для них приоритетом: «Занимаемся этим ежедневно!»

Учреждение привело пример, когда в июне прошлого года на Тоомпуйестеэ был проверен автомобиль, остановившийся в непосредственной близости от остановки такси на Балтийском вокзале. На машине был плафон с надписью Takso, а карта обслуживания была выдана этому водителю в Маарду. Во время проверки водитель утверждал, что не осуществляет услуги такси, а просто ждет человека, которого только что привез из Маарду на Балтийский вокзал и с которым вскоре намеревается ехать обратно. Поэтому он обслуживает не таллиннских, а конкретного маардуского клиента.

После часового ожидания никто в автомобиль не вернулся. По словам водителя, тот самый маардуский клиент уже расплатился с ним, но предоставить копию чека он почему-то не смог. «Людям, которые менее осведомлены с условиями таксообслуживания, мы объяснили, что водитель, желающий осуществлять услуги такси в другом месте, чем в зоне обслуживания выдавшего карту самоуправления, он должен соблюдать установленные в другом самоуправлении требования. Поэтому получивший карту обслуживания в Маарду водитель, работая в Таллинне, должен придерживаться действующих в столице норм», - объяснила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

В соответствии с постановлением Таллиннского горсобрания «Требования к такси в Таллинне» 2015 года, в Таллинне услуги такси могут оказывать, по меньшей мере, соответствующие стандарту Euro 5 автомобили, в то время как машина подвергшегося проверке МуПо маардуского водитель соответствовала только стандарту Euro 4. Таким образом, налицо было четкое нарушение.

Патруль обратил внимание и на то, что если водитель не оказывает услуги такси, то, согласно закону, он должен снять плафон с машины. Автомобиль маардуского водителя был с плафоном и стоял вблизи остановки для такси.

Водителю был назначен штраф в размере 200 евро, который он обжаловал в Харьюском уездном суде. К настоящему моменту известно, что суд жалобу маардуского водителя не удовлетворил. Среди прочего в решении суда была такая фраза: «... если услуга такси не оказывается, необходимо снять плафон, так как в противном случае водитель воспринимается как поставщик услуг, независимо от того, какие у него версии на этот счет».