Заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям пройдет во вторник в Нью-Йорке по инициативе РФ

Во вторник в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН, где будет обсуждено исполнение Минских соглашений.
Как сообщалось, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В МИД Украины назвали инициативу РФ провести заседание накануне этого события ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, направленным на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей.
Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях, отметили в министерстве.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. "В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он. Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации Комплекса мер.
Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала Комплекс мер частью Международного права - обязательным к исполнению документом.