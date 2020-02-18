Гражданина Латвии и двух эстонцев будут судить по обвинению в обороте свыше шести килограммов конопли

Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, в котором двух эстонцев и одного гражданина Латвии обвиняют в обороте крупной партии наркотиков, пишет Rus.ERR.
Уголовное дело на основании оперативной информации о поставках наркотиков в Хаапсалу правоохранительные органы возбудили еще в 2017 году, но первый серьезный успех в расследовании был достигнут лишь в сентябре прошлого года, когда в ходе обыска у двух подозреваемых - граждан Эстонии Гуйдо Рийбака (42) и Кристо-Райнара Лайнело (53) - изъяли свыше шести килограммов конопли. Сразу после конфискации запрещенного товара оба были взяты под стражу.
Дальнейшее расследование дела позволило выйти на гражданина Латвии Юриса Лубанса (43), которого арестовали в октябре. По данным следствия, упомянутая группа лиц доставляла в Ляэнеский уезд наркотики из Южной Европы транзитом через Латвию.
Теперь обвиняемые предстанут перед судом по обвинению в обороте наркотических средств в большом количестве в составе группы.