Прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюрьмы расчленившего женщину в Ласнамяэ

Во вторник в ходе судебных прений прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги потребовала приговорить обвиняемого в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ Николая Кузнецова к 20 годам лишения свободы.
По оценке прокурора, вина Кузнецова в убийстве и надругательстве над трупом доказана и его следует приговорить к 20 годам тюрьмы. Адвокат Кузнецова заявил, что суд мог бы назначить его подзащитному, признавшему себя виновным, более мягкое наказание, передает Rus.ERR.
Согласно обвинению, в ночь на 7 июня прошлого года Кузнецов как минимум семь раз ударил молотком 45-летнюю женщину, сдававшую ему квартиру, та скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Затем Кузнецов расчленил тело женщины и выбросил расчлененное тело в пруд Паэ, где его обнаружили случайные прохожие.