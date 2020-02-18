Вт, 18.02.2020
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Фото ⟩ Современный хутор на острове Муху имеет сибирское происхождение

Muhu saarel omanikku ootav talukompleks.

ФОТО: City24

В деревне Лепику на острове Муху ждет нового покупателя бревенчатый дом, построенный в 2003 году, пишет Kodustiil. 

И дом, и баню изготовили в Сибири, и на Муху перевезли по частям. Таких рубленных из цельных бревен домов на острове больше не найти. Уникальный случай! 

Хутор на Муху.

ФОТО: Ciry24

Стоящие на земельном участке площадью 15 089 м2 дома сложены из бревен почти 30 см в диаметре. Бревна хорошо обработаны, а окна в обоих домов хорошо держат тепло. 

Хутор на Муху.

ФОТО: City24

На первом этаже жилого дома находится большая просторная гостиная с открытой планировкой, кухня, туалет, душевая и терраса. На втором этаже - спальня и балкон. В доме печное отопление, а вода поступает из собственной скважины.

Подробности находятся на портале недвижимости City24

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