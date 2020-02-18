Фото ⟩ Современный хутор на острове Муху имеет сибирское происхождение

В деревне Лепику на острове Муху ждет нового покупателя бревенчатый дом, построенный в 2003 году, пишет Kodustiil.
И дом, и баню изготовили в Сибири, и на Муху перевезли по частям. Таких рубленных из цельных бревен домов на острове больше не найти. Уникальный случай!
Стоящие на земельном участке площадью 15 089 м2 дома сложены из бревен почти 30 см в диаметре. Бревна хорошо обработаны, а окна в обоих домов хорошо держат тепло.
На первом этаже жилого дома находится большая просторная гостиная с открытой планировкой, кухня, туалет, душевая и терраса. На втором этаже - спальня и балкон. В доме печное отопление, а вода поступает из собственной скважины.
Подробности находятся на портале недвижимости City24.