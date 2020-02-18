Предприятие Levikom обвиняет Катри Райк в серьезном преступлении

Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении в отношении главы комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.
Предприятие Levikom просит прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсу по 5G, состоявшегося 16 января.
В заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией 16 января участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, глава отдела связи Тыну Нирк и гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк. Заседание проводилось в связи с заявлением Levikom Eesti OÜ, касавшимся конкурса на распределение разрешений на 5G. Все приглашенные лица занимаются подготовкой к конкурсу и входят в круг принимающих соответствующие решения.
«Протокол заседания специальной комиссии по борьбе с коррупцией был обнародован 27 января, при ознакомлении с которым выяснилось, что в нем не опубликован подлинный текст выступлений на заседании — произвольно искажены формулировки или важные высказывания вовсе исключены. Подобное изменение формулировок и их избирательное отражение в протоколе является попыткой скрыть связанные с выдачей разрешений на 5G коррупционные и указывающие на картельное соглашение действия», - сказал BNS председатель правления Levikom Eesti OÜ Тоомас Пеэк.