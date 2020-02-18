Полиция обратилась с важным предупреждением к посетителям сайтов купли-продажи

Вчера министерство юстиции представило статистику преступлений за прошедший год. В 2019 году было зарегистрировано рекордное число кибер-преступлений – 965, из которых 768 – компьютерные мошенничества, сообщила веб-констебль Яна Фролова.
По данным министерства юстиции, одним из самых распространенных преступлений является захват чужого аккаунта, при чем в таким случаях большинство пострадавших – это молодые женщины. В случае инвестиционных мошенничеств жертвами становятся люди разного возраста и пола. По имеющимся данным, интернет-мошенники пытались выудить личные данные у 40 процентов населения. Подробнее с информацией можно ознакомиться на этом сайте.
Как сообщила Яна Фролова, в последнее время все чаще стали поступать жалобы от интернет-пользователей, что на популярном местном портале купли-продажи мошенники под видом покупателей пытаются выманить деньги у продавца, в том числе и с помощью угроз. Схема не новая: на ваше объявление откликнулся покупатель, который пишет, что он не проживает в Эстонии и поэтому общается с вами на английском языке или при помощи переводчика.
Обычно в ходе переписки потенциальный покупатель интересуется, указана ли конечная цена товара и просит продавца ответить ему на электронный адрес, а не на портале объявлений. Затем мошенник просит данные PayPal или номер счета с IBAN. После чего он присылает поддельные отчеты о переводе денежных средств. Но затем выясняется, что нужно также оплатить или курьерскую доставку, или оформление договора, или компенсировать разницу в цене, так как покупатель якобы случайно перечислил большую сумму.
Затем под разными предлогами мошенники пытаются заставить продавца, кроме продаваемого товара, выслать им и деньги. "С вызывающими подозрение продавцами следует отказаться от сделки и заблокировать их электронный адрес", - советует веб-констебль Яна Фролова.
"Если вы хотите продать какую-то вещь в интернете, будьте внимательны и ни в коем случае не отправляйте товар, не убедившись, что деньги уже поступили на ваш счет либо продавец на самом деле заслуживает доверия – о многих продавцах на порталах есть отзывы. Но если вы все же стали жертвой мошенничества или получили вызывающее подозрение сообщение, об этом можно сообщить на сайте https://cyber.politsei.ee/ru, указав все свои контактные данные", - подытожила она.