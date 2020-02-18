Сухогруз «Альта». ФОТО: Irish Coast Guard/AP

«Сухогруз-призрак» «Альта» прибило к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного шторма «Деннис», обрушившегося на Европу. Лежащее на камнях огромное судно заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон.

Сухогруз «Альта». ФОТО: -/AFP

Предположительно, брошенный сухогруз больше года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Глава представительства Королевского национального общества спасения на водах (RNLI) в Балликоттоне признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Фотографии и видеозаписи дрейфующего судна опубликовала в своих соцсетях Служба береговой охраны Ирландии.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Как «Альта» превратилась в «призрак»?

Покинутое судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что оно было построено в 1976 году и до недавнего времени ходило под флагом Танзании.

В сентябре 2018 года судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на «Альте» внезапно отключилось электричество, и судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла Береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах.

Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать экипаж «Альты», состоящий из десяти человек, и доставить моряков в Пуэрто-Рико.

Поврежденное судно без экипажа было предоставлено стихии. В сентябре 2019 года дрейфующий сухогруз был замечен патрульным кораблем британского Королевского военно-морского флота «Протектор».

Two weeks ago we reported the discovery of MV Alta, an apparently abandoned ‘#Ghost #Ship’. 👻⛴



Having investigated our find we discovered that this ship was abandoned 12 months ago after the crew were all safely rescued. 🌊🚢🇬🇧



More info here:https://t.co/iDosAuGy2a… https://t.co/PduVXlR3qn pic.twitter.com/G2mipKNvrI — HMS Protector (@hmsprotector) September 14, 2019

«Мы приблизились к судну, чтобы установить контакт [с экипажем] и предложить свою помощь, но никто не ответил!» - сообщается в «Твиттере» патрульного судна.

Кто отвечает за «суда-призраки»?

Как пояснил Би-би-си руководитель отделения береговых операций Комиссии по контролю над маяками Ирландии Роберт Маккейб, обычно поврежденные или затонувшие суда остаются в собственности владельцев, которые и должны решать все возникающие проблемы.

Однако если такое судно представляет опасность для других судов, местные власти могут принять решение отбуксировать его в безопасное место. «В Ирландском море уже были подобные инциденты - если владелец не объявляется, то за дело берется Комиссия по контролю над маяками», - говорит Маккейб.

«Но когда судно дрейфует вот так в течение 18 месяцев - это нетипичный случай. То, что его заметили всего один раз после октября 2018 года, показывает, насколько огромен океан», - продолжает он.

По мнению Маккейба, установившаяся в последнее время плохая погода привела к тому, что в море выходило гораздо меньше кораблей, поэтому никто и не заметил приближающегося к берегам «призрака».

Как сообщает управа графства Корк, специалисты не нашли видимых признаков загрязнения окружающей среды в том районе, куда прибило судно.

В ближайшее время местные власти примут решение о том, что делать с судном, однако Маккейб полагает, что его утилизация может быть очень дорогой.