Госсуд не принял к рассмотрению жалобы Устименко и Лиличкина

Лиличкин также обвиняется в том, что 24 июня 2017 года ударил старшего охранника Тартуской тюрьмы ногой.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие 2002 году в ряде ограблений и убийств. Так, с февраля по май 2002 года он убил в Эстонии пять человек и одного в Латвии, а также нанес телесные повреждения еще шестерым.

Он участвовал в ограблениях со своим другом 21-летним Дмитрием Медведевым, а также с 22-летним Валентином Олейниковым. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Устименко приговорили к пожизненному заключению. Приговор вступил в силу в декабре 2004 года, когда Госсуд отказался рассматривать поданную его защитой жалобу. Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после задержания под стражу, то есть в 2032 году.

Лиличкин с августа 2009 года отбывает наказание сроком девять лет и семь месяцев за совершение тяжких преступлений. Лиличкина приговорили к девяти годам лишения свободы за стрельбу в полицейского, приговор вступил в силу в декабре 2010 года, когда Госсуд не стал рассматривать поданную его защитой жалобу.

Согласно обвинению, 7 августа 2009 года полицейским Лыунаской префектуры поступила информация, что Лиличкина, весной освободившегося условно-досрочно и с тех пор объявленного в розыск за новое преступление, видели дома на улице Пикк в Тарту.

Выехавший на место для проверки информации патрульный полицейский, заметил, что из-за занавески расположенной в двух метрах от него душевой кабинки во дворе дома в него направлено двуствольное охотничье ружье.

Благодаря быстрой реакции полицейский уклонился от последовавших двух выстрелов. Лиличкин перепрыгнул через забор и сбежал, но в результате интенсивных следственных действий его задержали через несколько дней в Тарту, а суд санкционировал его арест.

13 марта 2012 года Лиличкин в Тартуской тюрьме использовал в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей старшего охранника нецензурные и оскорбительные выражения.

3 июня того же года он дважды ударил сокамерника кулаком в лицо, выкрутил ему руки за спину и дважды ударил его коленом в спину. Вслед за этим Лиличкин попытался задушить сокамерника полотенцем, но тот смог освободиться.

За эти преступления девятилетний срок наказания продлили на семь месяцев.