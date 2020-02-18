Катри Райк: обвинения Levikom непонятны

По словам председателя комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк (SDE), выдвинутые против нее Levikom обвинения непонятны.
«К сожалению, у меня не было возможности изучить представленные Levikom Eesti OÜ в прокуратуру документы, об этом обращении я узнала только из пресс-релиза», - сказала Райк BNS.
По ее словам, Levikom OÜ не присутствовало на заседании специального антикоррупционного комитета 16 января. «Поэтому непонятно, когда откуда взято их утверждение, что в протоколе заседания нет подлинного текста выступлений», - сказала она.
Райк отметила, что члены комиссии, по одному члену от каждой политической партии, всегда имели возможность ознакомиться с проектом протокола до его подписания и обнародования.
«Как председатель комитета, я всегда следовала этой процедуре. Ни одного комментария к конкретному проекту протокола не было. Мне как председателю комитета трудно понять, на чем основано заявление Levikom Eesti OÜ о том, что протокол стремится скрыть проблем, связанные с выдачей лицензий на частоту 5G. Из-за продолжающегося судебного разбирательства по разрешению использования частот комиссия решила дождаться окончательного решения », - пояснила Райк.
Levikom просит прокуратуру возбудить в отношении Райк уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся торговли влиянием и подделки документа должностным лицом в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсу по 5G, прошедшего 16 января.
В заседании специальной комиссии по борьбе с коррупцией 16 января участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, глава отдела связи Тыну Нирк и гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк, заседание проводилось в связи с заявлением Levikom Eesti OÜ, касавшимся конкурса на распределение разрешений на 5G. Все приглашенные лица занимаются подготовкой к конкурсу и входят в круг принимающих соответствующие решения.
«Протокол заседания специальной комиссии по борьбе с коррупцией был обнародован 27 января, при ознакомлении с ним выяснилось, что в нем не опубликован подлинный текст выступлений на заседании — произвольно искажены формулировки или важные высказывания вовсе исключены. Подобное изменение формулировок и их избирательное отражение в протоколе является попыткой скрыть связанные с выдачей разрешений на 5G коррупционные и указывающие на картельное соглашение действия», - сказал BNS председатель правления Levikom Eesti OÜ Тоомас Пеэк.