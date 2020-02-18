Тоомас Суллинг: финны считали это позором, когда кто-то из жителей Финляндии ехал к нам на операцию

Наверное, все началось с туберкулеза. А до того - с диска для метания.

В 12 лет Тоомас Суллинг стал чемпионом Эстонии среди юниоров по метанию диска. Он даже не знает, почему ему захотелось поставить рекорд СССР среди юных дискоболов. Но он мечтал связать свою жизнь со спортом.

Однако судьба распорядилась иначе: в школе он трижды упал на правое колено. Последнее падение с каменной лестницы оказалось настолько серьезным, что при ходьбе пришлось пользоваться палочкой. Признаки болезни не проходили. Врачи диагностировали туберкулез суставов колена.

На три с половиной года Суллинг, по сути, стал лежачим больным. Когда, находясь на лечении в санатории, он стал думать, кем бы ему теперь стать, возникла идея, что было бы интересно выучиться на врача.

Это он и сделал. Он написал первую с СССР докторскую работу по теме коронографии – об исследовании коронарных артерий сердца – и стал одним из основных создателей коронарной хирургии, или хирургии восстановления кровоснабжения сердца в Эстонии.

- О сапожниках часто говоря, что он сам без сапог. Как у вас – признанного кардиохирурга – обстоят дела с сердцем? Бывают сбои?

- До сих пор не было, по крайней мере, я не замечал. Иногда давление чуть поднимается и тогда сердце начинает биться быстрее, но других проблем нет. К сожалению, в последнее время ограничивают движение возникшие в результате перенесенного в детстве туберкулеза составов колена изменения, которые не позволяют бегать. Трудно и ходить со скандинавскими палками.

- Я недавно видел вас в больнице и задумался, как удержаться в вашем темпе?

- Если сделать в колено укол, в принципе, могу ходить хорошо.

Кардиохирург Тоомас Суллинг в Северо-Эстонской региональной больнице. ФОТО: Madis Veltman

- В чем кроется секрет такой хорошей формы?

- Основным, как я считаю, является то, что мне нравится заниматься спортом. Нравилось с детства и осталось на всю жизнь. Теперь, когда скандинавской ходьбой заниматься так много как раньше не получается, нужно переориентироваться на плавание, чтобы давать физическую нагрузку на руки. Раньше ходил для этого в Ныммеский спортивный центр - потягать палки, но жена сказала, мол, слушай, не нужно тягать палки, вдруг давление подскочит. (Улыбается). Она кардиолог. Недавно ездил в отпуск в Доминиканскую Республику, там много плавал – приятно было.

Физическая нагрузка – это номер один в плане профилактики болезней. Питание тоже очень важно. Раньше мне ужасно нравились сладкие булочки с взбитыми сливками, а теперь забыл о них. Там много сахара, а он откладывается под кожей. По утрам, когда жена занималась утренними делами, а мне нечего было делать, начал варить кашу – уже несколько десятилетий варю.

Тоомас и Сирье Суллинг с детьми Андресом и Анне почти четыре десятилетия назад. ФОТО: Erakogu