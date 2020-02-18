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Потерянный налоговый рай: ЕС расширил черный список оффшорных стран

In this Oct. 13, 2011 photo, Funafuti, the main island of the nation state of Tuvalu, is seen from a Royal New Zealand airforce C130 aircraft as it approaches at Funafuti, Tuvalu, South Pacific. Funafuti is the capital of Tuvalu, a group of atolls situated north of Fiji and northwest of Samoa, in the South Pacific ocean. The atolls are suffering a severe drought and water shortage, coupled with contaminated ground water due to rising sea levels. The governments of Australia, New Zealand and the United States are providing desalination plants to alleviate the critical water shortage for some 10,000 islanders. (AP Photo/Alastair Grant) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: ALASTAIR GRANT/AP

Европейский союз расширил черный список стран и территорий, которые предлагают нечестные схемы ухода от налогов. Об этом сообщает агентство LETA.

Министры финансов стран-участниц ЕС решили включить в черный список Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Министры указали, что эти страны и регионы так и не провели предписанные реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Система черных списков создана в ЕС для борьбы с уклонением от уплаты налогов после публикации так называемого "панамского списка".

Всего в списке уже восемь стран и территорий — американское Самоа, Виргинские острова, Гуама, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Вануату.

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