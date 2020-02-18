Тренер Этери Тутберидзе рассказала, как отбирает фигуристок в свою группу

Именитый российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как отбирает юных спортсменок в свою ставшую уже легендарной группу. Как выяснилось, она отдает предпочтение отчаявшимся девочкам, передает NEWSru.
Интервью наставницы вышло на японском телеканале TV Asahi в документальном фильме, посвященном ее наиболее титулованной ученице - олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы Алине Загитовой.
«Всех приходящих ко мне девочек я сразу веду на лед. Там мое внутреннее чувство подсказывает мне решение. Если я не ощущаю в себе какого-то „звоночка“, то, скорее всего, не беру очередную фигуристку. Смотря на катающуюся девочку, я начинаю задавать себе вопросы: „А смогу ли я ее полюбить?“, „Смогу понять ее?“. И в соответствии с появляющимися во мне ответами я решаю, принимать ли новую фигуристку в свою команду, или нет», - цитирует Тутберидзе «Р-Спорт».
«Лично я больше всего люблю брать в работу фигуристок, которые находятся близко к отчаянию. Именно отчаявшиеся спортсменки, которые всерьез хотят изменить свою жизнь, работают с поразительной серьезностью», - отметила наставница.
По ее словам, именно такой в 12-летнем возрасте была Алина Загитова. При достаточно среднем катании она представляла собой хороший материал, чтобы превратиться впоследствии в сильную фигуристку. Однако в то время она находилась как раз в нужном состоянии отчаяния, в ее глазах читалась мольба о помощи.
В текущем сезоне Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся под руководством Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на чемпионате России, Финале Гран-при и чемпионате Европы. Следующим турниром с их участием станет чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.